Spoedwoningen met heel lage huur op plaats van De Sponder in Langdonk

De gemeente en wooncorporatie Alwel hebben in 2018 al afgesproken dat in Roosendaal vijftig tot honderdvijftig goedkope sociale huurwoningen worden gebouwd. De zogenaamde spoedwoningen.

Lage huur

In de President Kennedylaan staan er al twintig. Het plan is nu om op de locatie van basisschool De Sponder aan de Flaviadonk wederom veertig spoedwoningen te realiseren. Van die woningen krijgen er dertig een huurprijs van 480 euro per maand en tien van 530 euro. Het gaat om tijdelijke (prefab)huurwoningen in het onderste huurprijssegment voor één- en tweepersoonshuishoudens, waar volgens de gemeente en Alwel een grote behoefte aan is.

Volledig scherm Basisschool De Sponder in Roosendaal gaat plat en maakt plaats voor spoedwoningen. Lang geen onderhoud gepleegd. © Henk den Ridder

Omdat de woningen er niet voor de eeuwigheid staan heeft de gemeente de grond in de President Kennedylaan voor een periode van 20 jaar in erfpacht gegeven aan Alwel. Maar de corporatie heeft aangegeven de woningen langer dan 20 jaar te willen verhuren. Daarom is besloten dat de grond niet in erfpacht wordt gegeven maar dat Alwel de grond aan de Flaviadonk van de gemeente koopt.

Quote Langdonk is een kwetsbare wijk. Draagt dit bij aan het minder kwetsbaar maken van de wijk? Krijn Kraak, Fractie Wezenbeek Roosendaal

Normaal zou deze lap grond op de markt zeker 900.000 euro moeten kunnen opbrengen. Als de gemeente die prijs hanteert, kan Alwel er nooit goedkope woningen bouwen. Dus gaat de prijs naar 425.000 euro. Alleen dan is de exploitatie van de huurwoningen met de voorgestelde lage huurprijs mogelijk. Dit wordt grondkostensubsidie genoemd.

Volledig scherm Basisschool De Sponder in Roosendaal gaat plat en maakt plaats voor spoedwoningen. Onkruid overwoekert oma's fiets. © Henk den Ridder

Absurd

De gemeenteraadsfracties staan in het algemeen positief tegenover dit plan. Al vindt Selda Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal) het ‘absurd’ om gemeentegrond tegen zo'n lage prijs te verkopen. Een kritische noot klinkt ook in het kamp van de Fractie Wezenbeek. ,,Langdonk is een kwetsbare wijk. Draagt dit bij aan het minder kwetsbaar maken van de wijk?” vroeg Krijn Kraak (Fractie Wezenbeek).

Heel divers

Ook Evelien van der Star (VLP) liet zich in die richting uit. Om de sociale problemen in de wijk Langdonk te lijf te gaan streeft de gemeente ernaar voor alle lagen van de bevolking een plekje in Langdonk te creëren. Daarom heeft ze ‘bedenkingen’ bij het geven om woningen in de laagste sociale huur juist hier te bouwen. Maar volgens Michael Yap (PvdA) is de groep die van deze spoedwoningen gebruik maakt juist heel divers.