Spoedwoning voor wie op straat komt te staan

Roosendaal­se werkte in vluchtelin­gen­kamp op Lesbos: ‘Geraakt door uitzichtlo­ze situatie van die kindjes’

1 maart ROOSENDAAL - Ze was goed voorbereid, maar toch schrok ze van wat ze aantrof. De Roosendaalse Hester van Oorschot (27) is net terug in Nederland. Ze heeft drie weken als arts gewerkt in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. ,,Vooral de uitzichtloze situatie van de vele kinderen, die niet normaal op kunnen groeien, heeft mij enorm geraakt.’'