Spinningcoaster wint weer leukste attractie op Roosendaalse kermis

Meekrap­durp viert 66 jaar leutfeest in Stampers­gat

2 september STAMPERSGAT - Het is bijzonder als je op een zomerse dag begin september carnaval viert in deze regio. Maar dat was gisteren heus het geval in Meekrapdurp (Stampersgat). De oprichting 66 jaar geleden ligt in deze periode. En dus pakte het dorp onder aanvoering van CV De Meekrap het op een heel bijzondere manier aan.