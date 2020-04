Spervuur van vragen voor Roosendaalse bestuurders tijdens live-sessie over corona

Om dan maar bij die eerste vraag te beginnen, daar moet Van Midden het antwoord schuldig blijven. ,,Dat is wel heel technisch. Moeten we echt even uit laten zoeken.’’ En samenscholingen? Van Midden: ,,Probeer mensen ‘gewoon’ aan te spreken. En als u het gevoel heeft dat dat niet goed kan gaan, meld het dan.’’



En ja, de grensstreek kampt met toenemende overlast. Zeker nu België de grenzen nagenoeg dicht heeft gegooid, concentreert met name de drugshandel zich rond die grensovergangen.



Het wordt in de smiezen gehouden, verzekert Van Midden. ,,Maar we hebben in dit district te maken van 87 grensovergangen, weet ik sinds kort. Het is onmogelijk om die allemaal zo streng te controleren.’’