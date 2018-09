Spektakelstuk Eldorado komt naar Rucphen

RUCPHEN - Eldorado is een spektakelstuk waarin lokale muziekverenigingen een hoofdrol vervullen. Rucphen is één van de vijf Brabantse gemeenten waar het muzikale theaterproject in 2020 het wordt opgevoerd. Het handelt over het platteland en de invloeden van drugscriminaliteit op het dagelijks leven.

De opzet van Eldorado is vergelijkbaar met de projecten die twee jaar geleden in het Jeroen Boschjaar werden uitgevoerd. ,,Een mooie samenwerking van professionals met amateurs’’, typeert Wiske Steringa de werkwijze. Met componist Bart van Dongen (Fanfari Bombari) is de toneelschrijfster initiatiefnemer voor Eldorado.

Samen kozen zij Rucphen als een van de vijf locaties voor de grootse muziektheatervoorstelling. De andere gemeenten zijn Loon op Zand, Hilvarenbeek, Bernheze en Cuijk. Eldorado wordt tussen 3 en 5 mei 2020 per locatie drie maal opgevoerd: op vrijdag en in het weekeind.

Ondermijning

,,Deze productie laat op – op soms hilarische wijze – zien hoe dicht ondermijning ons allen op de huid zit. De million-dollar-question is: in wat voor Brabant willen wij leven?’’, laten de makers weten. ,,Maar we gaan niet met de vinger wijzen of oordelen'', verzekert Wiske Sterringa.

Onder leiding van regisseur Roel Swanenberg en producent Roel Rutten gaat een professioneel team aan de slag met de lokale verenigingen. Dat team bestaat uit onder meer oud-PSV’er Björn van der Doelen (tegenwoordig zanger/gitarist ), trombonist/accordeonist Hans Sparla en vier professionele acteurs.

Volledig scherm Björn van der Doelen tijdens een openlucht optreden. © Ad Adriaans

Zij worden gekoppeld aan allerlei soorten muziekverenigingen, van fanfares, harmonieën, brass- en feestbands tot (kerk)koren en accordeon-orkesten. Tijdens hun eigen repetities trekken deelnemende verenigingen in maart en april zes maal een half uur per voor het project uit. De zondag voor de première is er samen een grote doorloop van de voorstelling met op de donderdag een generale repetitie.

Info-avond