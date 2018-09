Spektakelstuk, dienst en brunch: Roosendaal raakt niet uitgefeest

LIFE en Arboretum omarmen elkaar tijdens Lichtkunst­fes­ti­val Halderber­ge

9:44 HALDERBERGE - Het Halderbergse Lichtkunstfestival LIFE trok afgelopen zaterdag ruim 400 bezoekers. In de donkerte van de bomentuin ging jong en oud met een klein zaklampje over de paden langs vijftien lichtitems. Voor het eerst in het bestaan van het Arboretum was er een avondschouwspel. Het maakte veel indruk. Volgend jaar hoopt organisator Charlotte Maas LIFE uit te breiden tot een lichtroute waarin ook het fraaie cultureel erfgoed betrokken wordt.