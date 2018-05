Speelveldje door buurt aangepakt in Wouw

Femke Touw en Nadine Mathys hebben vorig jaar het initiatief genomen. ,,We wonen hier 18 jaar in de buurt bij het speelveld. En al die tijd is er niks veranderd aan de toestellen die er staan. Ons leek het goed om met aanvulling van nieuwe toestellen er weer een leuke en veilige speelplek van te maken."

Volledig scherm Femke Touw (rechts) en Nadine Mathys hebben het initiatief genomen om het speelveld in Wouw op te knappen. Foto Alfred de Bruin

Na overleg met de dorpsraad en de gemeente is er nu een werkgroep van ongeveer tien leden waarin iedereen een taak heeft om het plan mogelijk te maken. Dankzij de gemeente is de eerste aanwinst al binnen, een grote kabelbaan die in juni geplaatst gaat worden.

Verlanglijstje

,,Een schommelnest, een draaimolen, een activity-wall voor de kleintjes, twee goaltjes om te voetballen, een houten klim en klauter parcours staan nog op ons verlanglijstje. Maar daar hebben we geld voor nodig. We schatten dat we voor alles zo'n 20.000 euro nodig hebben,"vertellen de initiatiefnemers.

Door verschillende acties, zoals statiegeld verzamelen van lege flessen en verkoop op Koningsdag is 1500 euro binnen gehaald.

,,We hopen door meer acties en sponsoring van Jantje Beton of banken meer geld binnen te krijgen. Alleen hebben we wel besloten dat wanneer we genoeg geld voor een toestel hebben dat te kopen. We gaan niet wachten tot we het hele bedrag hebben."

Het volgende toestel, na de kabelbaan, zal waarschijnlijk het schommelnest worden wanneer je het aan de jeugd in de buurt vraagt. ,,Goed idee, want dat is toestel waar alle leeftijden wat aan hebben," zeggen Touw en Mathys.

Meer info en rekeningnummer: Facebook Speelveld Wouw