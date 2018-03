Speelparadijs Roosendaal wordt verbouwd en krijgt nieuwe naam

Check, check, dubbelcheck bij stemmen in Stampersgat en als beloning een biertje

9:45 STAMPERSGAT - Omdat we op de redactie wel aanvoelden dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen op sommige plaatsen een latertje zou worden, vroeg ik het hoofd stembureau van mijn woonplaats of ik na het tellen even in het 'telschriftje' mee mocht kijken. Dan hadden we tenminste een indicatie hoe de politieke partijen er op één van de stembureaus voor stonden. Van de andere achttien stemhokjes in de gemeente Halderberge mochten we niet eerder dan half twee 's nachts witte rook verwachten.