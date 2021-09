Speelgoedautootjes? Willebrorder John Ermen is Nederlands kampioen RC Racing: ‘Dit is mijn leven’

ST. WILLEBRORD – Speelgoed? Meervoudig Nederlands kampioen in RC Racing John Ermen (40) begrijpt de associatie die mensen hebben bij de op afstand bestuurbare wagentjes wel, maar voor hem is het véél meer dan dat. Al 33 jaar scheurt hij over verharde circuits overal ter wereld en inmiddels schittert hij ook in het SBS6-programma Car Wars. ,,Dit is mijn leven.”