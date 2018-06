Spectaculair transport van operatiekamers Bravis Roosendaal

ROOSENDAAL - Een spectaculair transport wordt het zeker: twee complete operatiekamers die over de snelweg van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda naar het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal verhuizen.

De Westrand en het centrum zullen daardoor zaterdag vanaf een uur of 12 moeilijk bereikbaar zijn. Vijf vrachtwagencombinaties vervoeren de OK's in delen via de Burgemeester Freijterslaan, Hulsdonksestraat, Boerhaavelaan, Heerma van Vossstraat en Sportstraat. Daar worden tijdelijk verkeersborden, paaltjes en andere obstakels verwijderd om voldoende ruimte te creëren voor het bijzondere transport.

Hightech

Het gaat om mobiele operatiekamers die overbodig zijn geworden in Gouda, maar nog zo 'hightech en in perfecte staat' zijn, dat Bravis ze graag wil hebben. Ze gaan gebruikt worden door het Pijncentrum en door Oogheelkunde in Roosendaal, waarvan de nieuwe onderkomens eind dit jaar klaar zijn. Het Groene Hart ziekenhuis heeft de mobiele OK's gebruikt tijdens de periode van nieuwbouw waarbij twee ziekenhuislocaties in Gouda samengevoegd werden tot een.

Hijskranen

Een van de grootste hijskranen van Europa wordt zaterdag ingezet om de OK's over het dak van het Groene Hart Ziekenhuis te tillen. In Roosendaal zal een 700 tons kraan de takelwerkzaamheden doen, waarbij de bouwdelen de laatste meters naar de definitieve plek toe, via transportrollen zullen afleggen.

Win-win

Volgens de ziekenhuizen is er door de deal met de mobiele operatiekamers sprake van een win-winsituatie, niet alleen voor de instellingen zelf, maar ook voor de samenleving. De overname kost 700.000 euro, inclusief het transport. Aanschaf van twee nieuwe units zou twee miljoen euro kosten.