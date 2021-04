Speciale EP van De Vrouwen van Wanten ploft bij 800 Roosendalers op de mat

Het idee achter ‘Open Deur’ is dat het niet vanzelfsprekend is dat voor iedereen tegenwoordig de deur even ver open gezet wordt. De theatergroep trekt zelf de vergelijking tussen de Eerste Wereldoorlog en een korte, maar hevige AZC-discussie in Roosendaal van een paar jaar terug.

,,In Stadsoevers staan straks spiksplinternieuwe voordeuren. Blinkend van de lak en met glanzende klinken, onaangeraakt. Voordeuren waarvan niemand zich nog heeft afgevraagd of ze hem moeten openen. En zo ja: hoe ver? Tijdens de Eerste Wereldoorlog openden Roosendalers massaal hun deuren voor de Vlaamse vluchtelingen. Toen er in 2016 sprake was van de komst van een asielzoekerscentrum in Roosendaal, waren er binnen drie dagen 270 likes voor de Facebook-pagina ‘Geen AZC in Roosendaal’. Wat maakt het verschil?’’

Willekeurig

Samen met verschillende Roosendaalse jongeren buigt de theatergroep zich over de angst voor het onbekende. Over grenzen, van een land en van jezelf: ,,Zit jouw voordeur op slot, blijft hij op een voorzichtig kiertje of staat hij juist wagenwijd open?’’

De EP met alle liedjes, teksten en gedachten over dit onderwerp ploft straks dus bij 800 huishoudens op de mat. Willekeurig gekozen, evenredig verdeeld over de hele gemeente. Wie de EP hoe dan ook wil hebben, kan een exemplaar reserveren via de site van De Vrouwen van Wanten: devrouwenvanwanten.nl/opendeur.