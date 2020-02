Speciaal team gaat Roosendaalse wijken in om ook etensresten uit restafval te krijgen

ROOSENDAAL - Minder etensresten in de restafvalzak. Dat is het doel voor het GFTTeam dat de komende tijd langs de deuren gaat. Zaterdag belt het team aan in de flats aan het Rondeel, Plantaanhof, Rozenhof en Wouwsche Hof. De gemeente Roosendaal en afvalverwerker Saver wil dat mensen minder gaan verspillen.

Het rondtrekkende team gaat in gesprek met inwoners over GFT+E afval met als doel etensresten zoveel mogelijk uit het restafval te krijgen. GFT+E zijn Groenten-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten. In totaal worden zo’n driehonderd huishoudens bezocht door het team. Inwoners die mee willen doen ontvangen gratis compostemmertje voor op het aanrecht met biologisch afbreekbare plastic zakjes.

Om inwoners die in hoogbouwlocaties wonen te helpen bij het apart houden van het GFT+E, zijn er begin februari speciale GFT+E-cocons voor de flats aan het Rondeel, Plantaanhof, Rozenhof en Wouwsche Hof geplaatst.

Bruine cocon

In deze bruine cocon kunnen bewoners hun GFT+E-afval onbeperkt gratis weggooien. Daar is geen Saverpas bij nodig. De cocon wordt 1 keer in de 2 weken door Saver leeggemaakt. Of de cocons blijven staan, hangt af van de resultaten van de pilot. De laagbouwhuishoudens kunnen hun GFT+E uiteraard al jaren kwijt in hun eigen groene container. Het GFTeam wil de bewoners van de wijk nog eens extra aansporen hun GFT+E beter apart te houden.

Minder kilo’s restafval, minder kosten

Etensresten zijn vaak zwaar. Ongemerkt verdwijnen er zo heel wat kilo’s GFT+E in het restafval, waardoor de vuilniszak of de restafvalcontainer sneller vol is en deze vaker weggebracht wordt naar een ondergrondse container of op straat aangeboden wordt. Voor elke aanbieding met restafval moet betaald worden, terwijl GFT+E-afval gratis is. Alle reden om GFT+E zo goed mogelijk apart te houden.

Minder afval