SpatiumPark bouwt bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van De Meeten in Roosendaal

Shantykoor Oudenbosch luidt zingend de film Fisherman’s Friends in

6 november OUDENBOSCH - In filmhuis Fanfare draait donderdag 7 november de Britse film Fisherman’s Friends. In de haven van Port Isaac in het Engelse Cornwall worden nog elke vrijdag zeemansliederen gezongen. De Londense muziekproducent Danny is onder de indruk en wil een een platencontract voor ze afsluiten.