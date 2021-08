Spandoek met foto overleden mede-actievoerder gestolen bij protestkamp: ‘Breng het alsjeblieft terug’

Joke Mentzij is een van de woonwagenbewoners die al meer dan een jaar met het kamp protesteert tegen het woonwagenbeleid van de gemeente Roosendaal. Het is in al die tijd vaker voorgekomen dat er spullen vernield of gestolen werden, zegt ze. ,,Er zijn fietsjes weggehaald, onze trampolines zijn gesloopt. Ik snap dat niet, we zijn daar toch niemand tot last? We doen een kleine demonstratie, met een doel. En of we nu wel of niet aanwezig zijn; je hoort van onze spullen af te blijven.”