'Spaarpotten van de plank geveegd' in Roosendaal

Hij moest inspanningen verrichten om de begroting sluitend te krijgen. De belangrijkste inspanning noemt hij het 'van de plank vegen van spaarpotten'. De gemeenteraad had geld opzijgezet om later te kunnen besteden aan leuke plannen. Dat geld is nu opgegaan in de algemene reserve. ,,De 1,2 miljoen euro uit de incidentele potjes was nodig om deze reserve op peil te houden.''

Eén van die spaarpotten bevat het overschot op de begroting van dit jaar. Op advies van de wethouder heeft de raad toen morrend ingestemd met het apart zetten van deze ruim zes ton 'om rustig over de besteding na te kunnen denken'. Een burgerakkoord is opgezet om hier zoveel mogelijk Roosendaler bij te betrekken en voordat dit akkoord goed en wel op gang is gekomen, is het geld verdwenen. ,,Maar voor de drie speerpunten uit de eerste sessies van het burgerakkoord, hebben we extra geld in de begroting opgenomen. Voor zowel veiligheid, groen en zorg'', verklaart Theunis.

Truc spécial

Dat de wethouder deze 'truc spécial' moet uitvoeren ligt aan een aantal tegenvallers dat moet worden opgevangen. Zo is de uitkering van het Rijk lager dan de afgelopen jaren en is er bijna 6 ton extra nodig door een nieuwe CAO voor ambtenaren, die positief is voor hen, maar slecht voor het gemeentelijke huishoudboekje. ,,We hadden niet gedacht dat de ambtenaren zo goed uit de onderhandelingen zouden komen.'' Een uitgave die ook niet voorzien was, is de ruim 4 miljoen euro voor de huisvesting van de scholen voor het voortgezet onderwijs, waar donderdagavond over besloten wordt.''