SP Roosendaal blijft schoolzwemmen onder de aandacht brengen

Er zijn ook steeds meer volwassenen in ons land die niet kunnen zwemmen. Vooral arbeidsmigranten die in hun vaderland de schoolslag of de borstcrawl nooit hebben geleerd. Vorig verdronk in ons land een aantal Polen tijdens het zwemmen in open water. Dat gebeurde in Tiel, in Waalwijk, in Overloon en in Alphen. Steeds ging het om zwemwater waar geen toezicht was.