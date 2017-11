SP Halderberge slaat de verkiezingen weer over

OUDENBOSCH - Verkiezingskoorts werkt bij de Socialistische Partij Halderberge averechts. Als puntje bij paaltje komt, haken de socialisten toch steeds weer af. Op de stembiljetten in de Halderbergse verkiezingshokjes staan waarschijnlijk weer dezelfde zes partijen, die nu ook in de raad zitten.

Serieus

Een klein jaar geleden werd de SP Halderberge heropgericht. Partijvoorzitter Wim Verhoeff gaf toen blijk van gezonde ambities, maar een harde uitspraak over verkiezingsdeelname deed hij niet. En dat is gebleken. ,,We hebben vijftig leden, maar de basis is toch te smal. Drie mensen waren serieus in de race om de lokale politiek in te stappen, maar één ervan is ziek. Vanaf de vierde plaats komen mensen in de leeftijd zoals ik. Op mijn achtenzestigte moet ik dat niet meer willen.''

Eigen verkiezingsprogramma

Aansluiting bij Progressief Halderberge waar drie andere linkse partijen (PvdA, D66 en GroenLinks) in 2002 in opgingen, ziet partijvoorzitter Verhoeff nog steeds niet zitten. ,,We werkten al aan een eigen verkiezingsprogramma. Affiniteit met de mensen bij de andere partij is er nauwelijks. En ik vind nog steeds dat er ook op links iets te kiezen moet zijn. Helaas is dat voor nu niet gelukt.''

Straatpartij

Eerdere pogingen om de Halderbergse socialisten te verenigen en rijp te maken voor de verkiezingen strandden vroegtijdig. Verhoeff, inwoner van Bosschenhoofd, stond aan de wieg van de werkgroep, die een eigen afdeling moest voorbereiden. ,,Geleidelijk aan zijn we gegroeid. De vergaderingen worden goed bezocht en we hebben de voorbije maanden acties gevoerd voor de schrijnende toestanden in de zorg en basisonderwijs. Op dat vlak blijven we actief. De SP is meer een straatpartij, dichtbij de burgers. De rol van ombudsman ligt ons beter dan die van volksvertegenwoordiger. Maar om iets te bereiken is raadswerk essentieel, dat beseffen we ook wel.''

Vuurtje

Verhoeff hoopt dat de Halderbergse kiezer over vier jaar wél op de SP kan stemmen. ,,Hopelijk kunnen we het vuurtje wakker houden en kandidaten als Ria Bakker en Coert Bol tot die tijd klaar te stomen voor het raadslidmaatschap. Voor nu is het: jammer, maar helaas.''