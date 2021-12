Soulfood van Het Hooihuis om monter de covidwinter door te komen

We hebben dan al kennis gemaakt met maar liefst vijf bediendes. De een verwelkomt ons, de ander brengt ons naar de tafel. En ook voor bestelling, indekken en uitschenken van tafelwater verschijnen in rap tempo nieuwe, vriendelijke gezichten. Het lijkt de Red Bull-ploeg van Max Verstappen wel, wat een geoliede machine! En dat in een tijd waarin goed horecapersoneel moeilijker te vinden is dan een koud glas bier in de woestijn, zeggen ze.