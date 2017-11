Songfestivalganger Max in het zonnetje gezet op Gertrudis College Roosendaal

Jongenelis voor derde keer voorman PvdA in Rucphen

15:00 RUCPHEN - Ad Jongenelis voert in maart 2018 voor de derde keer de PvdA-lijst in Rucphen aan. Het zittende raadslid is duidelijk over zijn ambitie om door te willen gaan: ,,Mijn karwei was nog niet klaar.’’