Solliciteren via Skype en in ruime hotelkamers

DEN BOSCH/HALDERBERGE - Vrijwel iedereen, die ooit solliciteerde op een burgemeesterspost in Noord-Brabant, mocht bij commissaris van de Koning Wim van de Donk op audiëntie komen. In coronatijd verliepen die gesprekken per Skype.

Ook sollicitanten, waarvan vertrouwenscommissies op voorhand de brief al terzijde schoven, werden door Van de Donk gevraagd naar Den Bosch te komen. Zo heeft hij in de loop der jaren een uitgebreid beeld gekregen van elke kandidaat, die op een burgemeesterspost uit was.

Om de vacature in Halderberge op te vullen moest Van de Donk zijn aanpak enigszins aanpassen. Op 3 maart waren de 28 mogelijke opvolgers van Jobke Vonk-Vedder bekend. Kort daarna brak het Covid-19 virus uit en moest de procedure tot 7 mei worden opgeschort.

Eerste schifting

Gesprekken hield de commissaris samen met zijn kabinetchef met een beeldverbinding vanuit het provinciehuis. Tegelijkertijd won hij informatie in bij de burgemeesters uit de woonplaatsen van de sollicitanten of bij zijn collega provinciebestuurders. Eind mei namen Van de Donk en de leden van de vertrouwenscommissie de cv's van alle kandidaten door. Intussen had één van de 28 zich terug getrokken. Acht namen blijven na de eerste schifting over.

Hotelkamers zijn coronaproof

Daar voert de commissie gesprekken mee. Dat gebeurt in hotels in Oisterwijk en Dordrecht. Voorzitter Jurgen Pertijs neemt een week van tevoren de locaties door. ,,In dat stadium zijn het fysieke gesprekken, dus moesten we hotelkamers hebben die coronaproof zijn. Voorheen waren zulke bijeenkomsten in de eigen provincie niet toegestaan, teneinde de privacy van de kandidaten te waarborgen. Bij Van de Valk in Dordrecht spraken we een uur met de overgebleven vier kandidaten. Dat was op 12 juni. 's Avonds bleven er nog twee over.‘’