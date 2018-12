Sociale media maken vriendschap intenser: Sophie legt uit hoe dat zit

,,Oppervlakkig? Ja, ik zit gemiddeld 4 uur en 19 minuten per dag op mijn telefoon te instagrammen, snapchatten en whatsappen. Nee, het contact met mijn vrienden zou ik niet oppervlakkig noemen. De manier waarop ik op mijn telefoon praat, is hetzelfde als in het echt. Natuurlijk is een face-to-facegesprek het beste als je precies wil zien wat iemand bedoelt. Maar ik vind contact via sociale media even waardevol.



Ik heb het redelijk druk. Ik zit in het examenjaar van vwo. Binnenkort moet ik het profielwerkstuk inleveren. Twee avonden per week werk ik bij een restaurant, ik zit op turnen en ik heb een vriendje. Vaak kan ik niet met vriendinnen afspreken, omdat ik voor school moet werken. Als ik dan klaar ben, is de rest van de avond te kort om samen iets te doen. Via sociale media hebben we dan toch contact.