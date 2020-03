Social Klus draait op volle toeren in Roosendaal: ‘Wij zijn nu nog meer nodig’

,,Ik ben minder mobiel en nu in deze coronacrisis kan ik niet de deur uit. Heel vervelend!", zegt Melsen. Vrijwilligers brengen nu boodschappen naar hem. Één van de taken die deze Roosendaalse helden uitvoeren.

Social Klus

Bestuurder Gijs Bullens en zijn vrijwilligers van Social Klus maken deze dagen overuren. ,,Wij zijn nu nog meer nodig. De eerste dagen was het wel even heel snel schakelen, maar gelukkig hebben wij veel vrijwilligers.”

Zenuwcentrum

Boodschappen doen

Het werkt heel eenvoudig zegt Bullens. ,,Je geeft je boodschappen door. We bellen van tevoren om te zeggen wie er langskomt. Onze vrijwilligers kunnen zich legitimeren en wij schieten de boodschappen voor en dan bij het bezorgen aan de deur kan je betalen via onze mobiele pinautomaten.”

,,Heel fijn en waardevol dat die mogelijkheid er is. Het is ook fijn dat je even een praatje kan maken. Anders is het wel erg alleen zo in deze tijd”, zegt Jan Melsen (89).