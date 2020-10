Sobere viering van 76 jaar bevrijding van Roosendaal: ‘Zeker in deze tijd zie je de drang naar vrijheid’

Het is een sobere herdenking en dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Om te voorkomen dat er teveel mensen bij het monument samen zouden komen, besloot de gemeente Roosendaal de viering dit jaar klein te houden. Er geen ruchtbaarheid aan te geven, maar er wél gepast bij stil te staan.



Want dat is juist nu ontzettend belangrijk, benadrukt Van Midden. ,,Ik sta hier met een onbestemd gevoel, want het is zo dubbel: we staan op deze dag stil bij onze vrijheid, maar tegelijkertijd gaan mensen de straat op omdat ze door alle coronamaatregelen het gevoel hebben dat hen die vrijheid juist wordt afgepakt. Je ziet gelijk die drang naar het terugwinnen van die verloren vrijheid.’’