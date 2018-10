Snoeproute moet zwerfafval in Halderberge terugdringen

Waar de blikvangers langs op- en afritten van de snelweg uiteindelijk niet tot het gewenste effect leidden, hopen burgemeester en wethouders dat de snoepvangers wel doelmatig gebruikt worden door met name de schoolgaande jeugd. Wethouder Hans Wierikx nam deze week de eerste twee snoepvangers in gebruik. Hij deed dat samen met kinderburgemeester Willem Lengers en Peter Wapstra van de Hoevense Samenstichting.

Snoeproute

Het idee is tot stand gekomen in samenwerking met Samenstichting Hoeven, de supermarkten, het Markland College en Prinsentuin Oudenbosch. Bij de zoektocht naar oplossingen om de toenemende hoeveelheid troep in te dammen, bleek de fietsroute van en naar school het grootste struikelblok. Deze zogenoemde snoeproute tussen de omliggende dorpen en onderwijsstadje Oudenbosch, maar ook richting Roosendaal en Etten-Leur ligt vaak bezaaid met blikjes en lege plastic verpakkingen. Een spoor van zwerfafval, constateert Wierikx.

Vangnet

De blikvangers staan langs de fietspaden in Hoeven en in Oudenbosch. Al fietsend kunnen passanten daar het afval in een groot vangnet gooien. Insteek is dat scholieren na de herfstvakantie op deze wijze een steentje bijdragen aan het schoonhouden van de natuur. Bron van ergernis nummer één bij de Halderbergenaar bleken de vervuilde bermen, wegen en natuur in en rondom de gemeente.

Als komende periode blijkt dat de proef succesvol is, dan worden in de toekomst op meerdere plekken in de gemeente blikvangers geplaatst. Op de scholen is extra aandacht voor zwerfvuil. En er zijn regelmatige controles op de routes van de scholen naar het winkelcentrum. In de praktijk blijkt het echter een toevalstreffer om iemand op heterdaad te betrappen op het weggooien van afval. Het gemeentebestuur zet daarom in op preventie en voorlichting.