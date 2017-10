Snoeier breekt pols nadat ladder opzettelijk wordt weggetrokken bij Rosada

Jarige brandweer in Rucphen slechtte al vele barrières

10:59 Het brandweerkorps in Rucphen bestaat 75 jaar en viert dat zaterdag 4 november met een open dag. In de kazerne aan de Expeditieweg blinkt nu het moderne materieel en vertellen Gerrit van Hoek en Kees Voets in een sfeervolle personeelsruimte over de historie.