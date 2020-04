Snellere coronatest in West-Brabant: zorgmedewerkers met klachten komen nu wél meteen aan bod

Autobe­stuur­der mishandeld op kruising in Oudenbosch

19:16 OUDENBOSCH - In Oudenbosch is woensdagmiddag een man mishandeld. Dat gebeurde tussen 15.00 en 15.30 uur op de kruising van de Stationstraat en de St. Bernardusstraat. De man zat op dat moment in zijn auto.