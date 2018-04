Snelle verkoop Stampersgatse camping voorkomt 'rustig afbouwen'

STAMPERSGAT - Dat de verkoop van camping Onder De Dijk in Stampersgat binnen enkele weken rond was, kwam ook voor eigenaren Cees en Birgit Biskop als een verrassing. Het paar wilde na 21 jaar weliswaar afbouwen met enkel nog camperplaatsen en chalets in de aanbieding, maar door de transactie komt alles in een stroomversnelling.

Volledig scherm Camping Onder De Dijk © Wim van den Broek

Onverwachts

De boerderijcamping met dertig staanplaatsen is sinds afgelopen vrijdag in andere handen. Cees en Birgit hebben nog enkele maanden om zelf te verhuizen. ,,Als je bedenkt dat we net een nieuwe keuken hadden besteld, komt de overname ook voor ons onverwachts'', zegt Birgit. Tegelijkertijd weten ze dat een dergelijk aanbod maar één keer voorbij komt. ,,Een kans, die we niet mochten laten lopen.''

Het camping-paar is realistisch. ,,We zijn zestigers, geen van onze kinderen heeft ooit de ambitie gehad Onder De Dijk over te nemen. Vooral de laatste jaren waren we aan het eind van het seizoen echt op. Een camping runnen wordt al snel geromantiseerd tot een gedeeld vakantiegevoel, maar niets is minder waar. Het is hard werken, zeven dagen in de week. Sanitair schoonhouden, groen onderhoud en intussen je gasten genoeg aandacht geven.''

Schapenweide

Natuurlijk vinden ze het jammer voor de trouwe campinggasten en ook voor Cees liggen vele herinneringen in zijn ouderlijke woning, zo'n honderd jaar oud. Hij begon er net als zijn vader te boeren, maar zette samen met Birgit het landbouwbedrijf om in een mini-camping naast de schapenweide. Met een knipoog naar de verslaggever: ,,Onze eerste gast in 1997 was een journalist in zijn pubtentje.''

Eerst een kampeerplek met vijf staanplaatsen, na veel soebatten bij de gemeente werden het er tien en later bouwde Cees er enkele cottages bij. Toen de kinderen uit huis gingen, kwam er ruimte voor een bed and breakfast. Uiteindelijk groeide Onder De Dijk uit tot een camping met dertig staanplaatsen.

Campingconcert

Franse vissers op het Volkerak maakten van de Stampersgatse camping hun uitvalsbasis, Randstedelingen kwamen in de Stampersgatse polder tot rust en plaatselijke muziekverenigingen gaven er een campingconcert. Birgit: ,,We hebben altijd getracht het toeristisch karakter in stand te houden. Voor arbeidsmigranten hielden we de boot zo veel mogelijk af, hoewel de druk met het snel groeiende Agro Food Cluster steeds groter werd.''

De nieuwe eigenaar zal er wel aan toegeven, maar het wordt volgens Cees beslist geen Polen-camping. ,,Permanent wonen is op de camping sowieso niet toegestaan. Over het ondernemersplan van onze opvolger gaan wij niet. Wij verlaten de Dennis Leestraat en het is aan hem in hoeverre hij zich naar buiten toe wil presenteren.''

Banden