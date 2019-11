Snelle treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen komt terug

Winnaar Business Awards Roosendaal: ‘Deze prijs is voor ons wel een bevesti­ging dat we op de goede weg zitten’

28 november ROOSENDAAL - Bij het jaarlijkse ondernemersfeestje in De Kring afgelopen maandag heeft TriStar Industries, dat reinigingsmiddelen voor de industrie produceert, de Business Award gewonnen. Directeur Paul van den Berg is uiteraard trots. ,,Ik had het wel gehoopt maar niet verwacht‘’.