Snelheidsmeting op Zundertseweg in Roosendaal: 92 automobilisten rijden te hard

Pin-ups strijden opnieuw in Tom's Diner om plekje in de finale van Miss Pinup Benelux 2020 verkiezing

10:00 ROOSENDAAL - Petticoats, hoge hakken, opgestoken haar en vuurrode lippen... Meer dan twintig pin-ups strijden op zondag 2 februari in restaurant Tom's diner in Roosendaal voor een felbegeerd plaatsje in de finale van de verkiezing van Miss Pinup Benelux 2020.