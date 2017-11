Snelheidscontroles Rucphen: 5 boetes

Een lekkere kietel voor de Halderbergse mantelzorger: 'Even los van de dagelijkse zorg'

6 november OUDENBOSCH - Ook mantelzorgers willen op z'n tijd gekieteld worden. In de Halderberge maandag letterlijk dankzij drie voetmasseurs. De verwendag luidde de week van de mantelzorg in, waarin Halderbergenaren die het hele jaar in de weer zijn voor een naaste, zelf eens mogen ontspannen.