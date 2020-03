Snelheidscontrole in Roosendaal: 101 km/u waar 50 is toegestaan

Vier patiënten met corona in Bravis ziekenhuis

15 maart ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het aantal patiënten met corona in Bravis ziekenhuis is dit weekend stabiel. Zondag stond de teller op vier, tegenover drie op zaterdag. Een 70-jarige vrouw uit Bergen op Zoom overleed zaterdag in Bravis aan de gevolgen van corona. Zij had al langer gezondheidsproblemen.