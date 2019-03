Snelheid N640 bij Hoeven over driehonderd meter teruggebracht naar 50 kilometer per uur

Het tracé tussen Oudenbossche Koepelbaan en industrieterrein Vosdonk in Etten-Leur wordt volgend jaar onder handen genomen. Twee jaar geleden mochten bewoners meedenken over de herinrichting, maar vrijwel alle ideeën verdwenen in Den Bosch in de prullenbak. De nieuwe provinciaal projectleider Wilbert de Hoog erkende deze week op een beeldvormende raadsvergadering dat het proces ongelukkig van start ging. ,,De verwachting is gewekt dat alle knelpunten eenvoudig opgelost konden worden. We zijn opnieuw begonnen met een zo breed mogelijke klankbordgroep.‘’