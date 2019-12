Snelfietspad scheert straks langs zonnepark de Wijper bij Heerle

Sophie Mol gevraagd om mee te doen aan The voice of Holland: ‘Het is een rollercoas­ter’

13 december ROOSENDAAL - De Roosendaalse zangeres Sophie Mol is vanavond te zien bij The voice of Holland op RTL 4. ,,Ik ben gevraagd om mee te doen. Ik moest er even over nadenken want het is een rollercoaster waar je in terecht komt".