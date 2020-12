Snelfietspad F58 valt voor Roosendaal miljoenen goedkoper uit

Dat komt omdat kosten gedrukt kunnen worden door betere samenwerking én omdat het Rijk extra bijlegt. Dat blijkt uit stukken van gemeenteraad, die moet hier uiteindelijk nog wel goedkeuring aan geven. In Roosendaal is al begonnen met de aanleg. In de Wouwseweg is al een voorproefje van die route te zien.

Noord- en zuidroute

Ook nieuw is dat dat pad straks twee routes kent: een noord- en een zuidroute. Het noordtracé loopt in Roosendaal langs evenemententerrein De Stok naar de binnenstad. Het zuidtracé gaat via het nieuwe ziekenhuis richting Tolberg. ,,Daarmee zijn zowel de binnenstad, het outletcentrum, als het ziekenhuis en de tussenliggende dorpskernen straks per fiets goed bereikbaar’’, denkt de gemeente Roosendaal. Hoe dat precies gaat lopen, wordt binnenkort duidelijk.

Al jaren praten

Over snelfietspad F58 wordt al jaren gepraat. Dat is een 12 kilometer lang fietspad tussen de stadscentra van Bergen op Zoom en Roosendaal, waarbij fietsers amper hoeven te remmen voor bijvoorbeeld kruisingen. Dat zou tien minuten tijdswinst op kunnen leveren, vergeleken met de bestaande routes. Volgens de twee gemeenten kan dat fietspad voor forenzen een prima alternatief zijn voor de auto of het openbaar vervoer. Zeker voor dat laatste, zolang mensen door de coronamaatregelen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden.

Ruim 12,5 miljoen euro

In totaal is er met de aanleg van dat snelfietspad op Roosendaals grondgebied bijna 12,6 miljoen euro gemoeid. Het leeuwendeel daarvan wordt opgehoest door de provincie Noord-Brabant (8 miljoen) en het Rijk (ruim één miljoen). Roosendaal legt de rest bij.

Het is de bedoeling dat de gemeente Bergen op Zoom een deel van de aanleg in die gemeente financiert. Of de kosten ook in de financieel zo geplaagde buurgemeente ook lager uitvallen, is niet bekend.