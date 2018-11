Snelbalie moet dienstverlening Halderberge nog beter maken

Openingstijden

Voor het aanvragen van bovengenoemde documenten dienen burgers wel een afspraak te maken. Zodra de formaliteiten klaar zijn, krijgt de aanvrager een seintje waarna hij of zij zo kan binnenlopen om de documenten op te halen. ,,Bovendien zijn de openingstijden van de snelbalie verruimd‘’, meldt Mollen. Op maandag en woensdag is de speciale balie van 8.30 tot 19.30 uur geopend. Op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De balie komt in de ontvangsthal links van de receptie. Door middel van stickers is de snelbalie goed herkenbaar. Bij andere aanpassingen in de dienstverlening gold vaak een proefperiode. ,,Maar dit gaan we gewoon invoeren. Vanaf maandag kan het‘’, zegt Mollen.