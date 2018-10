Snel duidelijkheid voor katholiek Roosendaal

Als er geen gekke dingen gebeuren zal het bisdom Breda nog voor het einde van dit jaar de knoop doorhakken.

,,Er blijft één kerk over", zegt vicevoorzitter Maarten Mallekoote van het parochiebestuur. ,,Het is niet anders. Het kerkbezoek loopt terug, maar ook de opbrengst van de vrijwillige bijdragen loopt terug. We zijn financieel niet meer bij machte meer kerken open te houden."

Kade

Twee van de volgende drie kerken gaan dicht: de Sint Josephkerk aan de Sint Josephstraat, de Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan en de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand ofwel de Paterskerk aan de Kade. Maarten Mallekoote wil nog niet vooruit lopen op de bekendmaking van volgende week woensdag.

Nieuwbouw is ook aan de orde geweest, maar die mogelijkheid is afgevallen. ,,Nieuwbouw? Waarschijnlijk niet. Tenzij de parochianen anders beslissen. Maar voor ons is het geen optie meer. Dat heeft onder meer te maken met geld en met grondbezit."

Volledig scherm St.-Josephkerk in Roosendaal. © Rotary Roosendaal

Vrijwillige bijdrage

Geld speelt sowieso een heel belangrijke rol. Als ieder katholiek gezin de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 118 euro over zou maken, dan zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. ,,Maar we hebben nooit meer dat 50 procent gehaald. Ik denk dat we nu op 10 à 15 procent zitten", zegt Mallokoote.

Ook is gekeken naar de rol van de Sint Jan op de Markt. Het zou in theorie mogelijk zijn dat de Sint Jan de centrale locatie voor katholiek Roosendaal gaat worden. Nu is de voormalige kerk in gebruik als locatie voor uiteenlopende evenementen.

Procedure

De bijeenkomst voor de Norbertusparochianen is woensdag 24 oktober in de Moeder Godskerk, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst geeft het parochiebestuur uitleg over het voorgenomen besluit om te komen tot één kerk in van Roosendaal. Na de presentatie van de plannen is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.

Afhankelijk van de reacties van de parochianen zal het parochiebestuur een definitief standpunt innemen. Dat zal medio november naar de bisschop worden gestuurd. ,,Als er geen schokkende veranderingen worden voorgesteld denk ik, dat we voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben."