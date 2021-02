Sneeuw, ijzel en overbelaste GGD-computers: zie maar eens die prikafspraak te maken voor moeder (86)

Vrouw (51) uit Roosendaal gearres­teerd bij illegaal feest met twintig bezoekers in Wouwse Plantage

14 februari WOUWSE PLANTAGE - Een feest van ongeveer twintig mensen is in de nacht van zaterdag op zondag stilgelegd door de politie. Agenten ontdekten de bijeenkomst in een schuur aan de Weststraat in Wouwse Plantage. Er werd één vrouw gearresteerd.