Snackbars willen uit het verdomhoekje: ‘Een frietje per week kan toch geen kwaad?’

Overlastge­ver die ruiten ingooide na burenruzie aangehou­den in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een bewoner van de Kamperfoelieflat in Roosendaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. De politie meldt dat buurtbewoners werden opgeschrikt uit hun slaap omdat de man ruiten ingooide.

13 november