Smidje Verholen en carillon vieren Roosendaal 750 Jaar in Tongerlotuin

Hond bijt jongetje (8) stuk uit scheenbeen in Roosendaal

13:58 ROOSENDAAL - Nino van 8 jaar zat gelukkig hoog op de grote fiets van zijn zusje toen hij vrijdagmiddag door een Staffordshire werd gebeten bij de speelplaats in Langdonk in Roosendaal. Een stuk is uit zijn scheenbeen gebeten, maar als hij niet zo hoog had gezeten, had het nog erger kunnen aflopen, zegt zijn pleegmoeder Diana van Hooijdonk.