Smartlappen nu vanuit de Sint Jan in Roosendaal

Marcel Deelen stopt als voorzitter Natuurhis­to­risch Museum Oudenbosch

11 mei OUDENBOSCH - Marcel Deelen was als museumvoorzitter helder in zijn opvatting: erfgoed mag geld kosten. En ook: volkenkundige musea dragen bij aan hedendaagse bewustwording door het verleden in beeld te brengen. Met zijn Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch is dat aardig gelukt. Na achttien jaar bestuurswerk legt Deelen zijn taken als voorzitter neer.