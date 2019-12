Smalle Pijp maakt doorstart in het stadion van RBC: 'Voelt als thuiskomen!’

De nieuwe locatie is een ruimte in het stadion van RBC. ,,Het voelt als thuiskomen. Ik ben in 1970 geboren naast het oude stadion (De Luiten, red) van RBC in de Kalsdonk, op een paar stappen van het hoofdveld. Nu kom ik met onze zaak terug in het nieuwe stadion van RBC op de Borchwerf", zegt een trotse Michael Kamphuis, die naast ondernemer ook een fanatieke supporter is van de Roosendaalse voetbalclub.