Sluiting Biggelaar nekt My Health Store: na 48 jaar komt er een einde aan de winkel in Roosendaal

ROOSENDAAL - Drogisterij en kruidenhuis My Health Store in de Raadhuisstraat sluit en gaat verder als webwinkel. Daarmee komt er na 48 jaar een einde aan de fysieke winkel in de Raadhuisstraat.

Dat hebben de eigenaren Ellen en Peter van Hooijdonk besloten, vanwege tegenvallende inkomsten.

Zij namen de winkel tien jaar geleden over, toen nog bekend als De Korenbloem. Die naam hield het stel nog vier jaar aan, voordat besloten werd de winkel te hernomen tot My Health Store.

Sluiting van De Biggelaar

Het besluit om de fysieke winkel te sluiten, is volgens Ellen van Hooijdonk vorig jaar al genomen. De grootste boosdoener? De sluiting van De Biggelaar.



Konden mensen die in die garage hun auto stalden tot een paar jaar geleden nog via het winkelcentrum de Raadhuisstraat inlopen, sinds de sluiting van dat complex in 2018 moet het publiek omlopen via het Tongerloplein. En daarbij wordt de Raadhuisstraat vaak overgeslagen.

Nog tot en met 31 oktober open

Van Hooijdonk: ,,We moesten kiezen: gaan we verhuizen of gaan we alleen online? We hebben voor het laatste gekozen. We hebben allebei ondertussen een andere baan en zo kunnen we dit er wel gewoon bij blijven doen.’’

De winkel is nog tot en met zaterdag 31 oktober beperkt open: alleen op maandag, woensdagmiddag en zaterdag. Tot en met 18 augustus is de zaak ook vrijdag nog open.

Sluiting Biggelaar al vaker aangekaart

Dat de sluiting van De Biggelaar het veel ondernemers lastig maakt, is al langer bekend. Ondernemers uit de Raadhuisstraat - waaronder Peter van Hooijdonk - klagen hier al langer over. Ondanks herhaalde oproepen vanuit de politiek is hier niks aan te doen, de gemeente Roosendaal is immers geen eigenaar van het complex.