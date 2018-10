Sluiten kerken Roosendaal: 'Het belangrijkste is dat we Jezus in de praktijk blijven brengen’

Ook bij Wijkhuis de Wieken zien ze problemen in het verdwijnen van de kerk. ,,Er zijn een hoop zang- en muziekverenigingen die daar repeteren. Die zoeken nu allemaal ruimtes. Evenals de twee bridgeclubs die er weg moeten. Er kunnen er niet veel meer bij ons terecht, wij zitten ook vol. Veel mensen vinden het zonde, want er is veel geld gepompt in het verbouwen en onderhouden van de kerk", vindt beheerder Hans Jurgens.



Bij café 't Trefpunt, recht tegenover de Onze Lieve Vrouwekerk, zijn ze vooral benieuwd naar de toekomst van het pand. ,,We hadden vanuit die kerk hooguit één trouwerij per jaar en uitvaarten hadden we ook steeds minder. Het is niet dat de kerk ons extra gasten bracht. Het is te hopen dat er een goede bestemming voor het pand komt. Voor meer horeca zijn we niet bang, veel horeca bij elkaar kan juist positief uitpakken. Dat ondersteunt elkaar", vertelt eigenaresse Petra Vergouwen.