Slotdebat: vijf hete hangijzers voor de Roosendaalse politiek

ROOSENDAAL - Elf partijen, elf meningen. Maar bij welke thema's in de Roosendaalse politiek is de verdeeldheid onder de partijen groot? Ofwel: wat zijn de hete hangijzers? In aanloop naar het slotdebat, vanavond in De Kring, zetten we vijf stellingen uit de Kieswijzer van BN DeStem voor u op een rij. Wat vinden Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, D66, VLP, PvdA, Nieuwe Democraten, GroenLinks, ChristenUnie van:

1. Sta één legale coffeeshop toe om drugsoverlast tegen te gaan.

Eens: SP, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks

Neutraal: niemand

Oneens: Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, VVD, PVC en ChristenUnie

Terugkeer van een coffeeshop verdeelt Roosendaal. Ook in de politiek. Met name CDA, VVD, VLP, ChristenUnie en PVC zijn er niet van overtuigd dat een legaal verkooppunt van softdrugs zorgt voor minder drugsoverlast. Volgens de VVD zien de veiligheidscijfers van de gemeente er nu zelfs beter uit. De partij wil voorkomen dat er straks weer 2 miljoen drugstoeristen per jaar komen. Roosendaalse Lijst pleit voor een goede dialoog met bewoners om beter inzicht te krijgen in de aard van de drugsoverlast. Partijen als SP, D66, PvdA, GL en ND zijn juist vurig voorstander van een coffeeshop. Zij stellen dat het nulbeleid (sinds 2009 zijn alle coffeeshops gesloten) heeft gefaald en dat de overlast op straat alleen maar is toegenomen. Om dit tegen te gaan, pleiten ze voor een gecontroleerd verkooppunt van softdrugs. Een coffeeshop uit Goes wil graag een proef draaien met een filiaal in Roosendaal.

2. Alle dorpen en wijken moeten een wijkhuis houden, ook als dat extra geld kost.

Eens: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, GroenLinks

Neutraal: VLP, D66, PVC

Oneens: VVD, PvdA, Nieuwe Democraten en ChristenUnie

D66 en VLP vinden dat zolang er veel gebruik wordt gemaakt van wijkhuizen, ze open moeten blijven. Maar als die behoefte er niet is, dan houdt het voor deze partijen op. RL, CDA, SP en GL gaan dus een stap verder en willen ook extra investeren om de wijkhuizen overeind te houden. De VVD is van mening dat het moet gaan om de activiteiten in de wijk, niet om het gebouw. De liberalen vinden dat de gemeente niet moet investeren in gebouwen, maar in een buurtnetwerk. PvdA, ND en CU kijken vooral of een wijkhuis voldoet in een behoefte.

Meer informatie over de verkiezingen? Klik dan op de blokken! Tekst gaat verder na de blokken.

3. Wooncomplexen voor arbeidsmigranten moeten buiten de bebouwde kom staan.

Eens: Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, PVC

Neutraal: PvdA

Oneens: SP, GroenLinks, VVD, D66, Nieuwe Democraten, ChristenUnie

Roosendaalse Lijst is van mening dat voor een tijdelijk verblijf van arbeidsmigranten, grote wooncomplexen niet thuishoren in woonwijken. Ook CDA, VLP en PVC zien dergelijke gebouwen liever niet in de bebouwde kom. De ChristenUnie wil de grote groepen arbeidsmigranten juist niet wegstoppen buiten de bebouwde kom. Ze krijgen daarmee steun van de VVD, deze partij vindt het belangrijk dat de Oost-Europeanen integreren in de gemeente. D66 is voorstander van het verdelen van de arbeidsmigranten in reguliere woningen.

4.Maak van de Meeten II één groot zonnepark dat heel Majoppeveld van zuinige energie voorziet.

Eens: SP, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

Neutraal: CDA, VLP, Nieuwe Democraten, PVC

Oneens: Roosendaalse Lijst, VVD

Partijen als SP, GroenLinks, CU, D66 en PvdA zien zeker mogelijkheden voor een duurzaam zonnepark op deze plek, terwijl met name Roosendaalse Lijst dit plan zeker niet ziet zitten. Volgens RL is de Meeten II tien miljoen euro waard. Dat is dure bedrijfsgrond waar je volgens de lokale partij niet alleen een zonnepark moet aanleggen. 'Een zonnepark op deze plek kost vele miljoenen. Zoiets kun je beter op minder kostbare grond aanleggen. Als bovendien op daken van hier te vestigen bedrijven zonnepanelen worden gelegd, ontstaat ook een zonnepark', aldus de partij in haar toelichting in de Kieswijzer.

5. De gemeente moet winkelcentrum De Biggelaar zelf kopen en ontwikkelen.

Eens: niemand

Neutraal: VLP, CU

Oneens: Roosendaalse Lijst, CDA, SP, VVD, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, GroenLinks en PVC

De partijen vinden koop van De Biggelaar geen taak voor de gemeente. De VLP vindt wel dat het leegstaande complex wel rijp is voor een complete herontwikkeling, waarbij zelfs sloop een optie is. De SP benadrukt dat de gemeente wel druk moet blijven uitoefenen op de eigenaren van vastgoed dat leegstaat. Bijvoorbeeld door een leegstandsboete op te leggen. Opvallend is de mening van de PvdA. De sociaaldemocraten pleiten voor een thematische invulling van het winkelcentrum. 'Denk aan Roosendaalse smaken zoals Biggelaar tabak, Lonka, Liga en Wenneker. Dit zou van De Biggelaar een trekker kunnen maken, het is van belang dat er dan wel een aantrekkelijke verbinding met het Tongerloplein komt', aldus de PvdA in de Kieswijzer.