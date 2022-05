Sloopkogel door voormalige Pauluskerk, werk ligt voor op schema

Foto'sOUDENBOSCH - Alleen de klokkentoren, de betonnen entree en een aantal buitenmuren zijn nog over van de Pauluskerk in Oudenbosch. Hier verrijzen de komende maanden nieuwe woningen. Dit project loopt voor op schema.

De bouwer startte afgelopen week met de sloop van de voormalige kerk, waarvoor ongeveer drie weken op de agenda staan. ,,Maar als het eerder klaar is, dan is het eerder klaar", vertelt directeur Rik Krens van vastgoedondernemer Living First. Waarschijnlijk kan eind juni of begin juli worden gestart met het funderingswerk voor het nieuwe complex.

Geen supermarkt

De laatste dienst in de kerk was in 2015. In de jaren daarna bood het gebouw onderdak aan de boekenmarkt en werd antikraak bewoond. De Lidl had wel interesse om hier een supermarkt te beginnen, maar daartegen kwamen de omwonenden in opstand. Het plan van Living First om woningen neer te zetten, zag samenstichting Pagnifique wel zitten. Er komen 28 appartementen en 6 patiobungalows. Het nieuwe gebouw gaat qua vorm lijken op de oude kerk en de ontwikkelaar zal de twee betonnen entrees hergebruiken.

Impressie: Appartementencomplex Te gast aan de Brink in Oudenbosch

De appartementen moeten in het derde kwartaal van 2023 opgeleverd worden. ,,Dat kan zomaar eerder worden", aldus Krens. Hij maakt zich geen zorgen over de lange levertijden in de bouwsector en het tekort aan materieel. ,,We hebben het project samen met Winters Bouw en de onderaannemers goed voorbereid en in januari afspraken gemaakt. Dus ik voorzie daar op dit moment geen problemen.”

Doorstroming op woningmarkt

Op twee na zijn alle 34 woningen verkocht. Voor 75 procent aan mensen uit de gemeente Halderberge, waarvan de helft aan zestigplussers. Omdat een deel daarvan zijn eigen woning wil verkopen, draagt dit project volgens Krens bij aan de doorstroming op de woningmarkt. ,,Die ouderen laten weer woningen achter waar gezinnen kunnen gaan wonen.”

Vooraf was veel interesse in de woningen, al bleef het spannend om de appartementen in bungalows in de markt te zetten. Krens: ,,Pas als je de woningen in de verkoop doet, kom je erachter of je écht aan de lokale behoefte voldoet.”

