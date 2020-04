Sloop Verkadehuis raakt Peter Kesseler: 'Het doet zeer!’

Veelpleger aangehou­den voor vernieling en inbraak in apotheek in Breda

14:34 BREDA - Een 35-jarige man uit Oudenbosch is vrijdagochtend rond 03.50 uur aangehouden in een apotheek aan de Nieuwe Haagdijk in Breda. Hij had een ruit ingegooid en zat binnen een broodje te eten.