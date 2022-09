Sloop moet einde maken aan overlast rondom oude dokterswoning

Buurtbemid­de­ling gaat door: veruit de meeste burenru­zies in Rucphen opgelost door goed keukenta­fel­ge­sprek

RUCPHEN - Bij negentig procent van de gevallen werd een burenconflict in Rucphen met behulp van een bemiddelaar in de kiem gesmoord of opgelost. Voor het college alle reden om de buurtbemiddelingsproef om te zetten in structurele hulp.

9:00