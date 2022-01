Sloop in Roosendaal komt eraan: laatste blik èn aandenken mee van wijk waar je 45 jaar woonde

Luxaflexen, elektradozen, gordijnen die tóch wel handig bleken, stukken schutting, Jeroen Kouters van Van Caam Asbestverwerking en Sloopwerken heeft het allemaal al voorbij zien komen vandaag. En maar goed ook, want daar zijn ze voor gekomen. Om oud-bewoners te helpen om dat laatste stukje van hun woning mee te nemen voordat die gesloopt wordt. Nou ja sloop? Kouters praat liever over demonteren: ,,13 of 14 verschillende afvalstromen hebben we om het materiaal uit de huizen te verwerken. Alleen de asbest gooien we weg.”