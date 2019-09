Slimme luiers en brillen dragen bij Groenhuysen bij tot efficiëntere zorg

Reünie Gertrudis­col­le­ge Roosendaal: knalfeest met weemoedig randje

22 september ROOSENDAAL - ,,Het is zo nostalgisch! Zodra je fiets in de stalling hebt gezet, ben je weer op school. Alles ziet er nog precies hetzelfde uit.'' Laura Peeters deed examen in 2011 en bewaart de beste herinneringen aan haar schooltijd op het Gertrudis College. Ze hield er een grote groep vrienden aan over. ,,We zijn hier met 20 man en zien elkaar nog wekelijks. Dat is misschien best bijzonder.''