Slim grijs in Oudenbosch is op haar toekomst voorbereid

OUDENBOSCH - Wacht niet met de badkamer verbouwen tot je zeventig bent. Wees voorbereid op de tweede helft van je leven. De boodschap van de gezamenlijke ouderenorganisaties in Halderberge en van wethouder Jan Paantjens op de informatiemarkt 'wonen en leven' was duidelijk: schuif niet vooruit wat je nu kunt doen.

De beurs werd gehouden in De Vossenberg, de verblijfsruimte van KBO Oudenbosch. Een schot in de roos, want al bij de opening door de wethouder en organisator Jack Donkers van de Samenwerkende Ouderenorganisaties Halderberge zijn alle stoelen bezet en is het schuifelen tussen de informatiestands.

Paantjens verklaart dat met cijfertjes. In Nederland is één op de vijf mensen ouder dan 65, in Brabant één op de vier en in Halderberge is dat zelfs één op de drie. ,,De vergrijzing slaat hier harder toe.''

En Donkers: ,,We hadden eerst centraal in Fidei et Arti willen zitten, maar dit is vandaag veel beter. Goed bereikbaar en er is klaarblijkelijk grote behoefte aan goede informatievoorziening. We willen allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar tegen de tijd dat we na gaan denken over aanpassingen aan bijvoorbeeld het sanitair zijn we daar fysiek soms niet meer toe in staat.''

Ouderenproof

De eerste omslag in denken kwam er volgens Donkers met het provinciale project Vitaal Grijs. ,,Dat was nog eind vorige eeuw. Ouderen kwamen toen pas op de politieke agenda. In de jaren daarna werden gemeenten 'ouderenproof' gemaakt en nu wordt in campagnes al ingezet om vóór je vijftigste na te denken hoe je je oude dag zo aangenaam mogelijk wilt maken.''

Dat is anno 2017 booming business getuige de vele partijen, die meedoen aan de informatiemarkt. Van 'Wonen met gemak'tot 'Careplus, onbezorgd wonen' en van verhuisdiensten tot allerhande domotica. Dat laatste gaat volgens Donkers gelukkig steeds verder. ,,Er is bijvoorbeeld een app, die de voordeur op afstand ontgrendeld om hulpdiensten binnen te laten.''

Ambtelijke molens

Alle vernieuwingen ten spijt, is er ook kritiek. Van Peter Voermans (60) bijvoorbeeld. Wonend in het buitengebied van Hoeven is hij een jaar geleden begonnen zijn boerenbedrijf om te zetten in een gelijkvloerse woning. ,,Precies zoals het vanmiddag wordt uitgelegd. Maar je wilt niet weten tegen welke ambtelijke molens ik allemaal aanloop. We zijn al aan de negende bouwtekening bezig en elke keer wordt het afgekeurd. Wij kijken wel vooruit, maar de overheid heeft niet zo'n haast.''